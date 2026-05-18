معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات و امکانات مقابله با آتشسوزی در استانهای زاگرسی اختصاص یافته است.
حمید ظهرابی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اجرای برنامه ۵ ساله برای کاهش ۵۰ درصدی آتشسوزیها در جنگلهای زاگرس و هیرکانی، از تأمین تجهیزات و آمادگی استانهای زاگرسی برای فصل حریق خبر داد و گفت: نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات و امکانات مقابله با آتشسوزی در استانهای زاگرسی اختصاص یافته است
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری و مقابله بهموقع با آتشسوزی در عرصههای طبیعی گفت: مهمترین مسئله در مدیریت حریق، پیشگیری از وقوع آتشسوزی، اطلاعرسانی بهموقع و اقدام سریع برای کنترل حریق است.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به بارندگیهای مناسب بهاره و ثبت میزان بارش بالاتر از میانگین در بسیاری از مناطق، شرایط برای وقوع حریق در رویشگاههای زاگرسی فراهم شده و به همین دلیل برنامهریزیهای گستردهای از پاییز سال گذشته آغاز شد.
ظهرابی خاطرنشان کرد: جلسات متعددی در استانهای زاگرسنشین برای برنامهریزی در حوزه پیشگیری و مقابله با حریق برگزار شده و بر اساس گزارشهای دریافتی، اقدامات انجامشده در استانها امیدوارکننده است.
وی ادامه داد: این استانها با مشارکت مردم محلی، تجهیز نیروها و ارائه آموزشهای لازم، تلاش کردهاند آمادگی مناسبی برای فصل حریق ایجاد کنند تا آثار و پیامدهای آتشسوزیها کاهش یابد.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین برنامهای ۵ ساله برای مدیریت حریق خبر داد و گفت: هدف این برنامه کاهش ۵۰ درصدی وسعت آتشسوزیها در جنگلهای زاگرسی و هیرکانی کشور طی پنج سال آینده است.
وی تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند همکاری بینبخشی، تأمین منابع و امکانات، تلاش محیطبانان و مشارکت مردم است و انتظار میرود دستگاههای مسئول نیز همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
ظهرابی همچنین از تخصیص نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار میان استانهای زاگرسنشین خبر داد و گفت: این منابع از پاییز سال گذشته برای خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز از جمله دمنده، لباس و کفش ایمنی، خودروهای آتشنشانی و موتورسیکلتهای دو و چهارچرخ اختصاص یافته است.
وی افزود: بر اساس گزارش استانها، تقریباً تمامی خریدهای مورد نیاز انجام شده و آمادگی لازم برای فصل حریق در استانها ایجاد شده است.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان ابراز امیدواری کرد تلاشهای انجامشده در حوزه تأمین تجهیزات و جلب مشارکت مردمی، در کاهش خسارات ناشی از آتشسوزیهای جنگلی مؤثر واقع شود.