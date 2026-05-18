پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت: با توجه به رشد گسترده پوششهای گیاهی پس از بارندگیهای اخیر و خشک شدن آنها در پی افزایش دما، خطر بالای آتشسوزی در زمینهای بایر و حاشیه شهر وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،آتشپاد سعید قادری افزود: بارندگیهای مستمر امسال موجب رویش گسترده علفهای هرز و پوششهای گیاهی نیمهخشک در زمینهای خالی سطح شهر شده است و اکنون با افزایش دمای هوا در حال خشک شدن هستند و بهعنوان سوختی آماده برای آتشسوزی عمل میکنند.
وی با بیان اینکه این پوششهای گیاهی خشک و متراکم میتوانند با کوچکترین جرقهای دچار حریق شوند، ادامه داد: علفهای خشک شده بهسرعت آتش را به ساختمانها، تاسیسات و خودروهای پارک شده در مجاورت خود منتقل میکنند.
رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه از شهروندان خواست در اسرع وقت نسبت به پاکسازی علفهای خشک در محوطههای شخصی و زمینهای بایر اطراف محل سکونت خود اقدام کنند؛ همچنین باغداران و کشاورزان در زمان انجام فعالیتهای کشاورزی در مناطق خشک و مستعد حریق، از سوزاندن بقایای گیاهی خودداری کنند.
قادری گفت: شهروندان در هنگام حضور در تفرجگاهها و اماکن تفریحی در صورت روشن کردن آتش، مراقب خاموش کردن کامل آن و باقی نماندن مواد مشتعل باشند؛ از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده دود یا شعله در زمینهای بایر، مراتب را سریعا از طریق شماره ۱۲۵ به آتشنشانی اطلاع دهند.