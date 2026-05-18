چهار واحد نانوایی به دلیل کم فروشی و فروش غیرقانونی آرد در بخش بهمن و صغاد شهرستان آباده به تعزیزات معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، بخشدار بهمن و صغاد آباده گفت: در راستای نظارت سرزده کارشناسان از اصناف، برای چهار واحد نانوایی متخلف به دلیل کم فروشی، کاهش وزن چانه نان و فروش غیرقانونی آرد خارج از شبکه در این بخش پرونده ، تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

محمد کاوه افزود: هدف از این نظارت‌ها حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه سودجویی است و شهروندان هرگونه تخلف را به بازرسان یا مراجع زیربط گزارش دهند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.