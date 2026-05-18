به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی امروز و فردا و همچنین روز پنجشنبه با گذر امواج ضعیفی از فراز استان، ابرناکی و وزش باد متوسط تا نسبتا شدید در اغلب نقاط استان و احتمال بارش خفیف و رعدوبرق در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

محمد سبزه زاری افزود: در این مدت با توجه به سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی احتمال خیزیش گردوخاک محلی و موقتی نیز مورد انتظار است.

او ادامه داد: تا فردا روند افزایش دما، سپس روز چهارشنبه کاهش ۲ الی ۴ درجه‌ای دما در اغلب نقاط استان پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج است.