پخش زنده
امروز: -
در دومین روز هفته سلامت چهار طرح بهداشتی و درمانی با ۱۳ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان بام و صفیآباد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اسماعیل فرخی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت: این پروژهها شامل مرکز جامع سلامت شبانه روزی منتخب شهید سهرابی صفیآباد با مساحت ۳۵۰ مترمربع و خانههای بهداشت روستاهای دهنهاجاق، نوده بام و آقچ با مجموع زیربنای ۲۴۰ مترمربع جمعا با اعتبار بالغ بر مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال با حضور مسئولین شهرستانی به صورت وبیناری با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.