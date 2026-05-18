مرحله پنجم و پایانی چهل و هفتمین دوره تور دوچرخه سواری جاده مجارستان از سری پروتور ۲۰۲۶ برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مرحله شرکت کنندگان مسیر ۱۴۷.۱ کیلومتری از بالاتونالمادی تا ووژپرم را طی کردند و این نتایج به دست آمد:

۱- تیم مرلیه از بلژیک - تیم کوئیک استپ ۳:۲۹:۳۶ ساعت

۲- آلکسیس رونار از فرانسه - کوفیدیس زمان مشابه

۳- فرناندو گاویریا از کلمبیا - کاخا رورال زمان مشابه

* رده بندی کلی و پایانی تور دو هنگری:

۱- یاکوب سودرکوئیست از سوئد - تیم لیدل ترک ۱۶:۵۷:۲۱ ساعت (قهرمان)

۲- بنوآ کاسنفروی از فرانسه - الامارات ۴۰ ثانیه اختلاف

۳- لوک پلاپ از استرالیا - جیکو ۴۹ ثانیه اختلاف