موج همدلی مردم با مستأجران، در قالب ارائه حمایتهای خودجوش و مشارکت در طرحهای حمایتی، به ایجاد آرامش و ثبات در بازار مسکن کمک کرده است.
به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، همدلی و همراهی ملت با دولت برای کمک به مشکل تأمین مسکن موجب ایجاد آرامش اجتماعی در تنظیم بازار مسکن ، بخصوص تعادل در اجاره بهای مسکن شده است .
این حمایتها شامل ارائه تخفیف در اجارهبها توسط موجران و همچنین مشارکت خیرین در تأمین مسکن برای خانوادههای نیازمند است.
این همبستگی اجتماعی، فراتر از اقدامات دولتی، نشاندهنده عمق نوعدوستی و مسئولیتپذیری در جامعه ایرانی است.
تلاشهای مردمی در کنار سیاستهای حمایتی دولت، گامی مؤثر در جهت رفع دغدغههای مستأجران و تقویت انسجام اجتماعی برداشته است.