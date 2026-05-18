معاون صدای رسانه ملی، در بیستمین سالگرد تاسیس رادیو گفتوگو، بر نقش رسانهها در ایجاد حرکت عمومی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، احمد پهلوانیان، در این مراسم که تهیه کنندگان، گویندکان و مدیران رادیو گفت و گو نیز حضور داشتند، گفت: امیدواریم رادیو گفتوگو رسانه نخبگان و فرهیختگان باشد. در یک جامعه متمدن رشد و پیشرفت آن مبتنی بر گفتوگو است،
وی افزود: چهارمین نقش رسانهها ایجاد حرکت عمومی است و رادیو گفتوگو میتواند پیشران این مسئله باشد.
مهدی شهاب تالی مدیر این شبکه رادیویی هم در این نشست گفت: رویکرد شبکه به نخبگان برای مردم تغییر یافت و برنامههای زنده در کنداکتور بیشتر شد.
حسن گلکار مدیر نظارت شبکه رادیویی گفت و گو هم با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس سوم تعداد مخاطبان این شبکه افزایش پیدا کرد گفت: رادیو گفتوگو در زمان حملات دشمن در کمترین زمان اخبار روز ایران و جهان را بیان و نقش رسانهای خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کرده است.