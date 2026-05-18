استان همدان با در اختیار داشتن ۱۴ هکتار گلخانه تخصصی تولید گل و گیاهان زینتی، یکی از قطبهای مهم این حوزه در کشور محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: در این واحدها انواع محصولات شامل گلهای شاخه بریده، گیاهان گلدانی، درخت و درختچههای زینتی و گیاهان فصلی نشائی تولید و روانه بازار میشود.
بهروز فروزانفر افزود: از مجموع ۱۴ هکتار گلخانههای استان همدان، حدود ۱۰ هکتار به کشت گل رز شاخه بریده اختصاص دارد و سالانه بیش از ۱۰ میلیون شاخه گل ممتاز در این منطقه تولید میشود.
او تصریح کرد: شرایط خاص آب و هوایی همدان، کیفیت گلهای رز تولیدی این استان را به سطحی ممتاز و کاملاً قابل رقابت با نمونههای خارجی رسانده است و همین ویژگی باعث شده که این محصول شناختهشده و جایگاه خوبی در بازار صادرات داشته باشد.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: بخشی از تولیدات گلخانههای همدان در داخل استان و سایر نقاط کشور به مصرف میرسد، اما قسمت قابل توجهی از آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه و عراق صادر میشود.