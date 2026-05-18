فیلم داستانی ماکت با موضوع جنگ رمضان در خراسان جنوبی تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: فیلم داستانی «ماکت» به کارگردانی سید مجتبی متولی و تهیهکنندگی سعید فوداجی با محوریت موضوع جنگ و نگاهی به تقابل ایران و آمریکا تولید شد.
فوداجی گفت: در تولید این اثر، از ظرفیت کامل هنرمندان بومی خراسان حنوبی استفاده شده و تمامی مراحل تولید با حضور هنرمندان فعال استان انجام شده است.
مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خراسان جنوبی افزود: این اثر با بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان بومی و در پاسخ به فراخوان ویژه فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیهای برای وطن تولید شد.
فوداجی با بیان اینکه در فروردینماه سال جاری، فراخوان پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ با عنوان «برای وطن» منتشر شد، افزود: مهلت ارسال آثار آن تا ۱۵ اردیبهشت تعیین شده بود که در ادامه این فراخوان تمدید شد.
وی گفت: این رویداد، تولید فیلمهای داستانی، مستند، پویانمایی و آثار مبتنی بر هوش مصنوعی را با حداکثر زمان ۱۰۰ ثانیه مورد توجه قرار داده است.
مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خراسان جنوبی موضوعات ساخت اثر برای تمامی قالبها را شامل دلبستگی به وطن، استقلال و مقابله با دشمن، غیرت ملی، وحدت ملی، پاسداران زندگی، شهیدان راه وطن، مدافعان وطن، خائنان به وطن، مدرسه میناب و ناو دنا، رهبر شهید، مقابله با استعمار، فردای ایران، مردم در میدان، حق مسلم هستهای، سرود ملی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه از مدتها قبل در حال پیگیری ایدهها و طرحهای هنرمندان فعال خراسان جنوبی بودیم، انتشار این فراخوان فرصت مناسبی شد تا برنامهریزیهای قبلی را وارد مرحله عملیاتی کرده و ایدهها را به تولید آثار کوتاه تبدیل کنیم.