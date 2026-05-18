با مصوبه شورای اجتماعی استان سمنان الگوی محله‌محوری، راهبرد خدمات اجتماعی مطلوبِ مردمی و مدیریت مصرف انرژی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ شورای اجتماعی استان سمنان با محوریت مدیریت مصرف انرژی، خدمات اجتماعی و توسعه محله‌محور، برنامه‌های اجرایی خود را برای حمایت از مردم و رفع مشکلات معیشتی، عمرانی و زیربنایی اعلام کرد.

استاندار سمنان با تأکید بر مدل محله‌محوری و تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های عمران، بهداشت و درمان، امور فرهنگی، امنیت، ورزش و نشاط و خدمات حمایتی گفت: این ساختار تا ۱۵ خرداد تکمیل می‌شود و دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها با نظارت فرمانداران و استاندار، برنامه‌های کارشناسی‌شده را اجرا می‌کنند.

کولیوند همچنین بر ایجاد مدل تاب‌آوری در مدیریت حامل‌های انرژی، رفع مشکلات روستایی با رویکرد انسجام‌بخشی و نقش مسجد منتخب محله‌ها به عنوان مسئول وحدت‌بخش با هم‌افزایی جمعی تأکید کرد.

سرهنگ امامی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه استان سمنان نیز از حمایت و تخصیص اعتبارات مناسب برای رفع مشکلات مردم محلات خبر داد و گفت: برای ۳۶۶ محله برنامه‌ریزی شده و امسال ۲۲۲ محله به مرحله اجرایی می‌رسند.

از دیگر مصوبات جلسه، استفاده از ظرفیت ۱۲۰ خانه هلال احمر در قالب طرح خادم، اجرای طرح سلام بهزیستی با ۲۲ مرکز و فعالیت‌های جبهه فرهنگی استان سمنان و بسیج محلات با رویکرد مردم‌محوری بود.