مدیرکل امور سرمایهگذاران ساتبا گفت: متقاضیان برای احداث نیروگاه خورشیدی ابتدا باید از طریق درگاه ملی مجوزها نسبت به اخذ پروانه احداث اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما آرش قلمی با بیان اینکه احداث نیروگاه خورشیدی یک فعالیت اقتصادی کامل است، گفت: متقاضیان ابتدا باید از طریق درگاه ملی مجوزها نسبت به اخذ پروانه احداث اقدام کرده و اطلاعات پروژه را در سامانه تخصصی ساتبا ثبت کنند.
وی افزود: پس از صدور پروانه، سرمایهگذار باید سه مجوز اصلی شامل محیط زیست، اتصال به شبکه و زمین را دریافت کند و سپس قرارداد خرید تضمینی برق یا عرضه در بورس انرژی منعقد میشود.
قلمی با اشاره به شرایط قراردادها تصریح کرد: قراردادهای خرید تضمینی برق به مدت ۲۰ سال منعقد شده و تعرفهها بر اساس ابلاغ وزیر تعیین میشود. همچنین سازوکار تعدیل سالانه متناسب با نرخ تورم در این قراردادها پیشبینی شده است.
وی درباره نیروگاههای کوچکمقیاس گفت: این نیروگاهها تا سقف ۲۰۰ کیلووات برای خانوارها مناسب هستند و فرآیند اتصال سادهتری دارند، در حالی که نیروگاههای بزرگمقیاس امکان عرضه برق در بورس انرژی را نیز دارند.
مدیرکل امور سرمایهگذاران ساتبا در پایان با اشاره به توسعه ابزارهای هوشمند خاطرنشان کرد: طراحی سامانههای هوشمند و رباتهای راهنما در دستور کار قرار دارد تا سرمایهگذاران بتوانند ارزیابی دقیقی از بازگشت سرمایه خود داشته باشند.