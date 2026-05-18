به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهدی حسن‌پور، از مهر وموم یک سالن برگزاری مراسم عروسی در یکی از تالار‌های بزرگ شهر یزد خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در پی وصول گزارش‌های مردمی و در راستای همراهی با دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه، رصد‌های انجام‌شده و در راستای صیانت از هنجار‌های عمومی و مقابله با مظاهر هنجارشکنی صورت گرفته است.

وی افزود: این تالار به علت تخلفاتی از جمله بی‌مبالاتی در برگزاری مراسم، عدم رعایت حدود و موازین شرعی و فراهم شدن زمینه بروز برخی ناهنجاری‌ها از جمله کشف حجاب، با دستور مقام قضایی مهر وموم شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در صیانت از ارزش‌های دینی، اخلاق عمومی و حقوق عامه با هیچ‌گونه تخلف و قانون‌شکنی مماشات نخواهد کرد، تصریح کرد: در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی و قاطع با سایر مراکز و تالار‌هایی که از ضوابط و مقررات تخطی کنند نیز در دستور کار قرار دارد.

حسن‌پور همچنین با اشاره به نقش مؤثر مشارکت مردمی و حمایت اقشار جامعه در شناسایی و پیگیری تخلفات، خاطرنشان کرد: گزارش‌ها و مطالبات مردمی همواره مورد توجه دستگاه قضایی بوده و در چارچوب قانون، نسبت به موارد اعلامی اقدام لازم به عمل خواهد آمد.