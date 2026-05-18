دادستان یزد از مهر و موم یک تالار متخلف در مرکز استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهدی حسنپور، از مهر وموم یک سالن برگزاری مراسم عروسی در یکی از تالارهای بزرگ شهر یزد خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در پی وصول گزارشهای مردمی و در راستای همراهی با دغدغههای اقشار مختلف جامعه، رصدهای انجامشده و در راستای صیانت از هنجارهای عمومی و مقابله با مظاهر هنجارشکنی صورت گرفته است.
وی افزود: این تالار به علت تخلفاتی از جمله بیمبالاتی در برگزاری مراسم، عدم رعایت حدود و موازین شرعی و فراهم شدن زمینه بروز برخی ناهنجاریها از جمله کشف حجاب، با دستور مقام قضایی مهر وموم شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در صیانت از ارزشهای دینی، اخلاق عمومی و حقوق عامه با هیچگونه تخلف و قانونشکنی مماشات نخواهد کرد، تصریح کرد: در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی و قاطع با سایر مراکز و تالارهایی که از ضوابط و مقررات تخطی کنند نیز در دستور کار قرار دارد.
حسنپور همچنین با اشاره به نقش مؤثر مشارکت مردمی و حمایت اقشار جامعه در شناسایی و پیگیری تخلفات، خاطرنشان کرد: گزارشها و مطالبات مردمی همواره مورد توجه دستگاه قضایی بوده و در چارچوب قانون، نسبت به موارد اعلامی اقدام لازم به عمل خواهد آمد.