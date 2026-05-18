

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت:س از مهار کامل آتش‌سوزی اخیر در تالاب میقان، تیم‌های کارشناسی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی پایش مستمر منطقه را در دستور کار قرار دادند و نتایج بازدید‌های میدانی حاکی از آغاز جوانه‌زنی و رویش مجدد نیزار‌ها در برخی نقاط آسیب‌دیده است.

امیر انصاری افزود: نیزار‌های تالاب‌ها به طور طبیعی از ظرفیت ترمیم و بازسازی بالایی برخوردارند و در صورت فراهم بودن شرایط مناسب رطوبتی و مدیریتی، می‌توانند در مدت کوتاهی روند احیا را آغاز کنند. مشاهده جوانه‌های جدید تنها ۱۲ روز پس از حادثه نشان‌دهنده توان اکولوژیک بالای تالاب میقان برای بازسازی طبیعی است.

وی با بیان اینکه آتش‌سوزی‌ها اگرچه می‌توانند خساراتی به پوشش گیاهی و زیستگاه‌های حیات‌وحش وارد کنند، اما در بسیاری از زیست بوم های تالابی، در صورت کنترل و مدیریت مناسب، روند احیای طبیعی به سرعت آغاز می‌شود، تصریح کرد: پایش‌های مستمر برای ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی، کیفیت زیستگاه و شرایط زیستی گونه‌های جانوری تالاب ادامه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی همچنین بر اهمیت مشارکت دستگاه‌های اجرایی و همکاری جوامع محلی در حفاظت از این زیست‌بوم ارزشمند تأکید کرد و گفت: تالاب میقان یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر در کشور محسوب می‌شود و حفظ پایداری اکولوژیک آن نیازمند مدیریت دقیق، پیشگیری از آتش‌سوزی‌های احتمالی و صیانت از منابع طبیعی منطقه است.

وی در پایان گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و کارشناسی، روند احیای نیزار‌های تالاب میقان را به صورت مستمر رصد کرده و در صورت نیاز اقدامات مدیریتی و حفاظتی لازم را برای تسریع در بهبود شرایط زیستگاهی این تالاب ارزشمند انجام خواهد داد.