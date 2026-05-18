به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: پیش بینی می‌کنیم از امروز دوشنبه تا روز پنجشنبه شاهد وزش باد شدید در ساعات بعدازظهر و شب و در برخی نقاط گرد و خاک، رگبار و رعد و برق در استان باشیم.

سعید اسماعیلی افزود: امروز و فردا سرعت وزش باد به ۸۰ کیلومتر بر ساعت و روز چهارشنبه و پنج شنبه به ۷۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: روند دمای طی امروز و فردا افزایشی است به طوری که امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۲۹ درجه و فردا ۳۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.