به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در روزگاری که سرعت زندگی، فرصت کتاب‌خوانی را برای بسیاری کمتر کرده، برگزاری نمایشگاه‌هایی با ایده‌های تازه، می‌تواند پلی دوباره میان مردم و کتاب باشد.

نمایشگاه کتاب متفاوتی در کانون شهید توافقی واقع در انتهای بلوار طالقانی بازگشایی شده که کتاب را به امانت به علاقه‌مندان به کتاب می‌سپارد تا در فاصله زمانی ۴ ساعته دراین نمایشگاه مطالعه کنند.

این طرح فرصتی ست برای ورق زدن، خواندن و انتخابی دقیق‌تر و ابتکاری که هم به ترویج فرهنگ مطالعه کمک می‌کند و هم ارتباط مخاطب با کتاب را عمیق‌تر می‌سازد.

هدف از اجرای این طرح، کمک به انتخاب اگاهانه‌تر کتاب ، ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش سواد رسانه وایجاد تجربه‌ای نزدیک‌تر و ملموس‌تر با دنیای کتاب است.

این نمایشگاه از ۲۱ تا ۳۰ اردیبهشت ماه ار ساعت ۹ تا ۱۳ آماده بازدید علاقه‌مندان به کتاب است.