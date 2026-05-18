به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اکبری در بازدید دو روزه از مناطق رباط پشت بادام و حاجی آباد زرین بیان داشت:این مناطق به دلیل پوشش گیاهی مناسب، روزگاری زیستگاه گربه سانانی مانند یوز پلنگ وسایر گونه‌های جانوری بوده است.اکبری افزود: به دلیل فاصله زیاد با مرکز استان یزد، سالهاست که توجهی به این مناطق نشده است وجمعیت حیات وحش به شدت کاهش یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد برای محافظت از این مناطق با کمک جوامع محلی و خیران بتوانیم، در آینده نزدیک جمعیت مناسبی از حیات وحش را به منطقه بازگردانیم.