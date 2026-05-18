همزمان با نزدیک شدن به ایام سوگواری ماه محرم، تولید فصل جدید برنامه «حسینیه معلی» آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دست‌اندرکاران این برنامه اعلام کرده‌اند علاقه‌مندانی که تمایل دارند به عنوان مستمع در «حسینیه معلی» حضور داشته باشند، می‌توانند از طریق سامانه پیامکی یا سایت رسمی برنامه برای ثبت‌نام اقدام کنند.

متقاضیان می‌توانند با ارسال عدد «۱» به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۶ آمادگی خود را اعلام کنند. همچنین امکان ثبت‌نام از اینجا فراهم شده است.

برنامه «حسینیه معلی»، که در سال‌های گذشته با استقبال گسترده مخاطبان همراه بوده، امسال نیز با فضایی معنوی و آیینی روی آنتن خواهد رفت.