آمادگی میراث فرهنگی خراسان رضوی برای واگذاری موزه ها به بخش خصوصی
مهم ترین فعالیت های اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی در زمینه موزه ها و حفظ و نگهداری خانه های تاریخی در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: آمادگی داریم موزههای موجود را به بخش خصوصی واگذار کنیم و تسهیلاتی فراهم کنیم که با ارائه محصولات فرهنگی، صنایع دستی و برگزاری بر نامههای فرهنگی، موزهها کسب درآمد کنند.
حمید حلاج مقدم که دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی سخن میگفت، با اشاره به شعار امسال سازمان میراث فرهنگی با عنوان (موزهها حافظ هویت و انسجام ملی) افزود: عمده موزههای استان در شهر مشهد قرار دارد که در طرح هر شهر یک موزه تلاش میشود با بازنگری طرح محتوایی موزههای موجود، فعالیت موزهها بهتر شود و مخاطبان بیشتری جذب کنند.
وی با اشاره به ۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه ادامه داد: در استان خراسان رضوی در مجموع ۶۳ موزه فعال وجود دارد که ۲۳ موزه تحت مدیریت مستقیم میراث فرهنگی است و ۲۹ موزه را سایر نهادهای دولتی و خصوصی راه اندازی کردهاند، همچنین ۱۱ موزه خصوصی هم داریم که امسال یکی از این موزههای خصوصی به عنوان موزهی برتر کشور انتخاب شد.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان همچنین گفت: جنگ تحمیلی رمضان برنامههای میراث فرهنگی را تحت تاثیر قرار داد، در این جنگ ۱۵۳ اثر ثبت شده میراث ملی و جهانی و ۵۷ موزه در کشور به صورت مستقیم اسیب دیدند.
حلاج مقدم درباره حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی در سطح استان گفت: با راه اندازی انجمنهای میراث فرهنگی و با کمک یگانهای حفاظتی بیش از ۴۳ درصد جریمهها و تجاوزات به عرصه و حریمهای آثار تاریخی کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به برنامههای این اداره کل برای حفظ و نگهداری خانههای تاریخی نیز گفت: معافیتها و تخفیفاتی برای مالکان این خانهها در نظر گرفته شده است که آنها را در اقتصادی سازی این خانهها کمک میکند.
حلاج مقدم با اشاره به ایجاد ۲۱۶ جایگاه جدید در این اداره کل گفت: پیگیر مجوز این استخدامها در سال جاری هستیم.