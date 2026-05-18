بازدید از همه موزه‌ها و بنا‌های تاریخی تحت پوشش اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس به مناسبت روز جهانی موزه برای عموم مردم رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر کل میراث‌ فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت: شعار امسال در روز جهانی موزه ها «موزه‌ها؛ حافظ هویت و انسجام ملی» است و به همین مناسبت امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت مجموعه‌هایی نظیر تخت‌جمشید، پاسارگاد، حافظیه، سعدیه و سایر موزه‌های استان رایگان است.

بهزاد مریدی افزود: با هدف ترغیب نسل جوان و خانواده‌ها برای آشنایی با هویت تاریخی و مفاخر ملی، بازدید از موزه ها رایگان شده است.

مدیر کل میراث‌ فرهنگی فارس، بهزاد مریدی، با اشاره به اینکه این استان ویترین تمدن ایران اسلامی است، گفت : همهن پایگاه‌های ملی و جهانی استان آماده میزبانی از گردشگران هستند.