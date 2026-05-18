وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر پیوند عمیق «میراث‌فرهنگی»، «هویت ملی» و «مقاومت تاریخی ملت ایران» گفت: دشمنانی که از تاریخ، فرهنگ و تمدن بی‌بهره‌اند، امروز در برابر کهن‌ترین تمدن زنده جهان صف‌آرایی کرده‌اند، اما ملت ایران با اتکا به سرمایه عظیم فرهنگی، انسجام ملی و فرهنگ ایثار، مقتدرتر از گذشته ایستاده است.

هفته میراث‌فرهنگی، روایتِ هویت، مقاومت و شکوه تمدنی ایران است

هفته میراث‌فرهنگی، روایتِ هویت، مقاومت و شکوه تمدنی ایران است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ آیین روز جهانی موزه‌ها و آغاز هفته میراث‌فرهنگی امروز با حضور جمعی از پیشکسوتان، پژوهشگران، مرمتگران، استادان دانشگاه، مدیران حوزه میراث‌فرهنگی، خانواده‌های فرهنگی کشور و خانواده‌های برادران مرحوم امیدوار برگزار شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این آیین با تبریک آغاز هفته میراث‌فرهنگی به فعالان این حوزه در سراسر کشور ، از آنان به‌عنوان «امانتداران گنج کهن ایران» یاد کرد و گفت: اگر امروز ایران مقتدر و سرافراز در جهان ایستاده است، به دلیل فداکاری نسلی است که جان خود را برای بقا، شرافت و عزت این سرزمین تقدیم کردند.

سیدرضا صالحی‌امیری با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و شهدای کودک حادثه میناب، تاکید کرد: خون فرزندان معصوم این سرزمین هرگز به هدر نخواهد رفت و عاملان این جنایت‌ها، دیر یا زود، در برابر وجدان بیدار جهانی و محاکم بین‌المللی پاسخگو خواهند شد.

وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با اشاره به «سومین جنایت بزرگ آمریکا در تاریخ معاصر»، افزود: جهان، هیروشیما و ویتنام را فراموش نکرده و میناب نیز از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نخواهد شد.

صالحی‌امیری فلسفه برگزاری هفته میراث‌فرهنگی را «بازخوانی شکوه تمدنی ایران» دانست و گفت: هفته میراث‌فرهنگی را برگزار می‌کنیم تا ایرانیان و جهانیان بدانند ایران، سرزمین روایت‌ها، رازها، تمدن‌ها و حافظه تاریخی بشریت است؛ سرزمینی که دشمنانش نیز در برابر عظمت آن ناگزیر به اعتراف‌اند.

وی افزود: ما این هفته را برگزار می‌کنیم تا به فرزندان ایران در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی بیاموزیم که هویت ایرانی، ریشه در تمدنی چند هزار ساله دارد و این میراث عظیم باید به‌عنوان یک سرمایه راهبردی حفظ و بازتولید شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر نقش اصحاب فرهنگ، هنر و اندیشه در تبیین هویت ملی گفت : شعرا باید از ایران بسرایند، ادیبان در وصف این سرزمین قلم بزنند، معماران از شکوه معماری ایرانی سخن بگویند، موسیقی‌دانان ندای «ای ایران» را طنین‌انداز کنند و مرمتگران با جان و دل، حافظان حافظه تمدنی این ملت باشند.

صالحی‌امیری همچنین حمله به آثار و بنا‌های تاریخی ایران را نشانه «خصومت تمدنی» دشمنان دانست و افزود: تهاجم به ۱۴۹ بنای تاریخی ایران، لکه ننگی بر پیشانی رژیم صهیونیستی و آمریکا است. آنان، چون فاقد تاریخ، تبار و تمدن‌اند، در برابر کهن‌ترین تمدن زنده جهان دچار خشم و استیصال شده‌اند.

وی تاکید کرد: ملت ایران در برابر این تجاوز نه‌تنها تضعیف نشد، بلکه منسجم‌تر، همدل‌تر و متحدتر از گذشته ایستاد و از زخم‌ها، پلی به سوی وحدت ملی ساخت.

وزیر میراث‌فرهنگی با قدردانی از مدیران، کارشناسان، موزه‌داران، پژوهشگران، مرمتگران و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی در سراسر کشور افزود : حوزه میراث‌فرهنگی، حوزه عشق، معرفت و هویت است و همه خادمان این عرصه، پاسداران حافظه تاریخی ملت ایران‌اند.

صالحی امیری همچنین از نیرو‌های مسلح، خانواده شهدا و دولت به‌دلیل همراهی با ملت ایران در روز‌های دشوار تقدیر کرد و گفت: امروز، ایران بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی، انسجام فرهنگی و اقتدار تمدنی خود متکی است.

وی با اشاره به ظرفیت عظیم فرهنگی ایران افزود: ایران با بیش از یک میلیون اثر تاریخی و ۴۳ هزار اثر ثبت ملی، یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های نرم جهان است و رسالت ما معرفی این شکوه تاریخی به افکار عمومی ایران و جهان خواهد بود.

وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: ایران، خورشیدی است که جهانیان از نور، حرارت، فرهنگ و تمدن آن بهره‌مند می‌شوند و این ملت، شکست‌ناپذیرتر از همیشه، مسیر تاریخی خود را ادامه خواهد داد.