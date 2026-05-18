دادگستری اصفهان: زمینهای راکد اداری تعیینتکلیف میشود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان در کارگروه تخصصی ذیل شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان با هدف تعیین تکلیف اراضی واگذارشده اداره کل راه و شهرسازی برای احداث سایت اداری ادارات استان گفت: دادگستری اصفهان به نهادهای دولتی و غیردولتی که بیش از یک دهه پیش زمین اداری دریافت کردهاند، یک ماه فرصت تعیین کرد تا آمادگی خود را برای ساخت بنا اعلام کنند؛ در غیر این صورت، زمینها به دیگر نهادهای متقاضی واگذار میشود.
حجتالاسلام اسدالله جعفری، با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ سال از واگذاری این اراضی به برخی نهادهای اداری و غیراداری ازجمله اصناف، انجمنها و کانونها سپری شده، افزود: طبق تبصره ماده ۱۲ قانون جهش مسکن و قراردادهای واگذاری، نهادهای دریافتکننده لازم است در مدت یک سال طرح احداث بنا را آغاز کنند، در غیر این صورت اداره کل راه و شهرسازی مکلف به خلعید و فسخ قرارداد واگذاری زمین است.
وی با بیان اینکه پس از گذشت سالهای متعدد، تنها یکی دو نهاد موفق به انجام تعهدات شدهاند و سایر نهادها با دلایلی مانند عدم تأمین اعتبار، پروژه را آغاز نکردهاند، تاکید کرد: این وضعیت باعث ایجاد مشکلات جدی در خدمات شهری و زیرساختهای منطقه شده است.
حجت الاسلام اسدالله جعفری بیان کرد: این اراضی متعلق به بیتالمال است و نهادهای دیگری آمادگی احداث بنا و ارائه خدمات به مردم را دارند، اما در نوبت دریافت زمین هستند و شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان موظف است در راستای احقاق حقوق مردم به موضوع ورود کرده و تا حصول نتیجه نهایی پیگیریهای لازم را به عمل آورد.
در این نشست، مصوب شد تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی که این اراضی را دریافت کردهاند، ظرف یک ماه اعلام آمادگی یا آمادگی نداشتن خود را برای احداث بنا به اداره کل راه و شهرسازی اعلام کنند تا چنانچه نهادی توانایی احداث بنا را ندارد زمین به نهادهای دیگر که این آمادگی را دارند واگذار شود.