به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور دکتر منصوری نسب رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و مشاور رئیس دانشگاه ملی مهارت، فرماندار اهواز و معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان مراسم قدردانی از اساتید برتر آموزشی دانشگاه ملی مهارت استان خوزستان برگزار شد.

دانشگاه ملی مهارت خوزستان دارای ۵۱ رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی است که از طریق کنکور سراسری و شرط معدل به صورت روزانه دانشجو می‌پذیرد.

گفتنی است ، تحصیل در دانشگاه ملی مهارت خوزستان رایگان است.