تیم هندبال هپکو اراک در هفته هفدهم لیگ برتر از استقلال کازرون شکست خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابتهای لیگ برتر و از هفته هفدهم؛ نماینده لیگ برتری هندبال استان از استقلال کازرون شکست خورد.
در این دیدار که بصورت مجتمع با حضور همه تیمهای لیگ برتری در کرمان برگزار شد اراکیها ۳۰-۲۷ مغلوب استقلال کازرون شدند.
تا پایان هفته هفدهم لیگ برتر هندبال، هپکو اراک با ۱۲ امتیاز در رده ششم جدول ردهبندی قرار دارد و استقلال کازرون هم در قامت صدرنشین سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال ظاهر شده است