معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: تسهیلات تبصره ۱۵ نقش مهمی در رونق تولید، ایحاد اشتغال‌ پایدار و ماندگاری جمعیت در روستاها دارند و بانک های عامل باید با شتاب بیشتری این تسهیلات را به متقاضیان پرداخت کنند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست بررسی طرح های تسهیلات تبصره 15 که با حضور مدیرکل روستایی استانداری، مدیران بانک ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد؛ عنوان کرد: فراهم کردن بسترهای لازم برای رونق تولید و ایحاد اشتغال‌ پایدار در روستاها، از اولویت های بسیار مهم دولت است.

وی افزود: معاونت روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری دولت در راستای در کمک به سرمایه‌گذاری و اشتغال روستایی، تسهیلات کم بهره‌ای را به کارآفرینان این حوزه اختصاص داده است.

معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: پرداخت این تسهیلات می تواند به ماندگاری هر چه بیشتر جمعیت تولید کننده در روستاها و عدم مهاجرت آن ها به حاشیه شهرها بسیار کمک می کند.

وی در ادامه به بسترهای مساعد سرمایه‌گذاری در روستاها اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه به دلیل برخورداری از آثار تاریخی و طبیعی فراوان، خاک حاصلخیز و همسایگی با کشور عراق از ظرفیت‌های توسعه ای بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، گردشگری و تولیدی برخوردار است.

مهندس نجفی گفت: پس از بررسی هاي کارشناسی در نشست های مختلف، تعداد ۴۹۸ طرح با ۱۳۲ میلیارد تومان تسهیلات درخواستی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که از این تعداد ۵۰ طرح آن به صورت کارفرمایی و با تعهد اشتغال ۷۷۵ نفر در حوزه روستایی می باشد.

وی ادامه داد: این طرح ها در حوزه هایی مانند ایجاد بوم گردی، احداث سردخانه میوه، احداث کارگاه شیرینی پزی، مبل سازی، راه اندازی کارگاه های مرتبط با صنعت تولید فرش دستباف و ... هستند که پس از تایید به بانک های عامل معرفی شده اند.

معاون عمرانی استاندار بر ضرورت تسریع بانک ها در پرداخت این تسهیلات تاکید کرد و گفت: اغلب بانک های استان در پرداخت تسهیلات مرتبط با طرح های نهضت ملی مسکن و دیگر حوزه های مختلف تولید و اشتغال، از عملکرد مناسبی برخوردار بوده اند و انتظار داریم تسهیلات اشتغال روستایی مربوط به تبصره ۱۵ را نیز در مدت زمان باقی مانده سریعا پرداخت کنند.

در این نشست موضوع روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ به طرح های پیشنهادی با حضور مدیران بانک های عامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.