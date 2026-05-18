

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: مطالبات معوق بیش از ۲۰ کارگر کشتارگاه صنعتی که در زمینه کشتار صنعتی دام و شترمرغ خراسان جنوبی فعالیت دارند با تلاش دادگستری به مبلغ دو میلیارد تومان به کارگران پرداخت و حقوق قانونی آنان استیفا شد.

عبداللهی با اشاره به مراجعات متعدد کارگران کشتارگاه صنعتی، مبنی بر عدم پرداخت مطالبات معوق افزود: با توجه به حساسیت موضوع، به ویژه در برهه کنونی کشور از حیث صیانت از حقوق عامه، حفظ امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از بروز تنش اجتماعی، جلسات متعددی با مدیرعامل و مسئولان شرکت برگزار شد.

وی افزود: این اقدام در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حمایت از حقوق کارگران، صیانت از حقوق عامه و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و اقتصادی انجام شده است.