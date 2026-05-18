سه ورزشکار نوجوان اصفهانی به اردوی تیم ملی زیر ۱۷ سال هاکی روی چمن ایران دعوت شدند تا در مسیر آماده‌سازی تیم ملی برای رقابت‌های پیش‌رو، زیر نظر کادر فنی ملی تمرینات خود را دنبال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اردوی آماده‌سازی تیم ملی زیر ۱۷ سال هاکی روی چمن ایران از نخستین روز خردادماه ۱۴۰۵ به مدت هشت روز در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد و ۱۵ بازیکن منتخب از استان‌های مختلف کشور در این مرحله حضور خواهند داشت.

در فهرست دعوت‌شدگان این اردو، نام سه ورزشکار از استان اصفهان نیز دیده می‌شود؛ امیرعلی رفیعی، علی حضرتی و محمدطا‌ها بهرامیان که با عملکرد قابل توجه خود در رقابت‌ها و اردو‌های پیشین، موفق شدند نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کنند و به جمع ملی‌پوشان نوجوان کشور راه یابند.

برگزاری این اردو در راستای برنامه‌های فدراسیون هاکی برای پشتوانه‌سازی و آماده‌سازی نسل آینده هاکی ایران انجام می‌شود؛ موضوعی که در سال‌های اخیر با توجه بیشتری همراه بوده و استان اصفهان نیز به‌عنوان یکی از قطب‌های فعال در ورزش هاکی، سهم قابل توجهی در معرفی استعداد‌های جوان به تیم‌های ملی داشته است.

دعوت سه بازیکن اصفهانی به اردوی تیم ملی زیر ۱۷ سال، نشان‌دهنده روند رو به رشد هاکی در این استان و فعالیت مستمر هیئت هاکی اصفهان در رده‌های پایه است. کارشناسان ورزشی معتقدند استمرار اردو‌های منظم و توجه به رده‌های سنی پایه می‌تواند زمینه‌ساز حضور موفق‌تر تیم‌های ملی ایران در میادین آسیایی و بین‌المللی باشد.

اردوی تیم ملی زیر ۱۷ سال هاکی روی چمن ایران تا هفتم خردادماه ادامه خواهد داشت و بازیکنان حاضر در این مرحله، تمرینات فنی، تاکتیکی و آمادگی جسمانی را زیر نظر مربیان تیم ملی پشت سر خواهند گذاشت تا ترکیب نهایی تیم برای مسابقات آینده مشخص شود.