مدیرعامل باغ کتاب تهران گفت: در رویداد اردیبهشت کتاب که تا سوم خرداد ادامه دارد کتابها با ۱۵ درصد تخفیف عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی رمضانی افزود: باغ کتاب تهران دارایی راهبردی برای تهران است زیرا که از نگاه گردشگران خارجی یک مجموعه بی نظیر در غرب آسیاست و جزء مجموعههای برتر در زمینه علم و فناوری و کتاب در جهان است.
وی گفت: ایده ساخت چنین مجموعهای را رهبر شهید انقلاب در یکی از بازدیدهای یشان در سال ۱۳۸۲ مطرح کردند و فرمودند ،ما نیاز به یک نمایشگاه دایمی کتاب داریم تا در طول سال مردم به راحتی دسترسی به کتاب داشته باشند و همین امر باعث ایجاد این پردیس فرهنگی و هنری در تهران شد.
وی با اشاره به اینکه در رویداد اردیبهشت کتاب تا سوم خرداد از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ پذیرای علاقمندان هستیم،گفت:در رویداد اردیبهشت کتاب، کتابها با تخفیفی ۱۵ درصدی به علاقمندان عرضه میشود ودر این رویداد میزبان گردشگرانی از سایر استانهای کشور و خانوادهها خواهیم بود.
وی افزود: ساختار باغ کتاب به شکل موضوعی حفظ شده و در دو مجموعه برای کودکان و خانوادهها پذیرای شهروندان خواهیم بود.
مدیرعامل باغ کتاب تهران گفت: باغ کتاب به سه پهنه کودک نوجوان و بزرگسال تقسیم شده است وچهار موضوع برجسته شده در این رویداد یکی مباحث فکری رهبری شهید دوم کتابهای توصیه شده توسط رهبری، دسته سوم موضوعات روز و دسته چهارم ۲۰۰۰ عنوان کتابهایی است که از فارسی به زبانهای دیگر ترجمه و از ناشران خارجی خریداری شده است.
آقای رمضانی افزود:در این رویداد بخشهایی برای کودکان شهید میناب و شهدای مظلوم ناو دنا گنجانده شده همچنین ۸۰۰ هزار نسخه کتاب در ۱۸۰ هزار عنوان در باغ کتاب عرضه شده است.
وی همچنین یاد آور شد: ششمین دوره داستان کوتاه تهران پس از جنگ ۱۲ روزه آغاز و داوری آثار انجام شده بود،که به دلیل حوادثی که در کشور رخ داد اختتامیه این طرح روز پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.