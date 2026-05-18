مدیر امور آب و فاضلاب منطقه یک شهر کرمانشاه گفت: با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آب و ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه، عملیات اصلاح و نوسازی شبکه فاضلاب در چهار محله مهم این منطقه به پایان رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکزکرمانشاه،"مهدی رضوان‌مدنی" با تأکید بر اهمیت انجام این اقدامات بیان کرد: اصلاح شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، علاوه بر جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی، نقش حیاتی در کاهش خطر انتشار بیماری‌های واگیردار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا می‌کند.

او با اشاره به اقدامات فوری در خیابان دلگشا (کوچه اتحاد اسلامی) افزود: در پی وقوع ریزش و فرورفتگی زمین در این منطقه، عملیات گودبرداری و اصلاح شبکه به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. در این پروژه، ۱۵ متر لوله پلی‌اتیلن دوجداره ۲۰۰ میلی‌متری نصب، یک باب منهول جدید احداث و بیش از ۲۰۰ متر از خطوط انتقال نیز با استفاده از واترجت شست‌وشو داده شد.

رضوان‌مدنی همچنین از اصلاح شبکه جمع‌آوری فاضلاب در محله برزه‌دماغ (کوچه شهدای اشک‌تلخ) خبر داد و گفت: با توجه به بافت فرسوده این منطقه، عملیات حفاری به صورت دستی و در عمق ۱.۵ متری انجام و با اجرای ۳۰ متر لوله پلی‌اتیلن ۲۰۰ میلی‌متری و یک باب منهول، شبکه فاضلاب این محله نیز به شبکه مدرن شهری متصل شد.

او در ادامه به اصلاح و بازسازی خط انتقال فاضلاب در محله کسری (خیابان دارایی) اشاره کرد و افزود: با نصب ۶ متر لوله پلی‌اتیلن با قطر ۴۰۰ میلی‌متر و احداث یک باب منهول ۶۰۰ میلی‌متری، مشکلات انتقال فاضلاب در این منطقه به صورت اصولی مرتفع شد.

به گفته مدیر آبفای منطقه یک، پس از اجرای ۳۰ متر لوله‌گذاری با لوله ۲۵۰ میلی‌متری و احداث یک باب منهول ۶۰۰ میلی‌متری در شهرک سجادیه، سیستم دفع فاضلاب این محله نیز بهینه شد.

او با اشاره به دشواری شرایط کاری ناشی از تداوم بارندگی‌ها و محدودیت‌های دسترسی، از تلاش اکیپ حوادث و اتفاقات و اداره بهره‌برداری فاضلاب منطقه یک قدردانی کرد و از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه نقص در شبکه آب یا فاضلاب، جهت پیگیری و رفع سریع مشکل، با شماره ۱۲۲ تماس حاصل کنند.