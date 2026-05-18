به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده گردان ۱۱۸ بدر شهرستان بختگان گفت: کمک‌های مردمی این شهرستان از قبیل ژنراتور برق، تانکر آب، ظروف یکبار مصرف، آب معدنی، کلمن آب، روغن خوراکی، موکت، قند و چای، کنسرو، برنج، آبلیمو و ملزومات مورد نیاز رزمندگان به همت گردان ۱۱۸ بدر به جبهه جنوب ارسال شد.

سرهنگ سالاری با بیان اینکه این اقلام به ارزش بیش از چهار میلیارد ریال است.

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.