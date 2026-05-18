معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در روزهای آینده پرداخت مطالبات گندمکاران آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجید آنجفی صبح امروز در بازدید از مرکز خرید گندم در شهر الهایی شهرستان اهواز افزود: تاکنون در کشور بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که سهم استان خوزستان از این میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده است.
وی با اشاره به پیش بینی خرید بیش از ۱۰ میلیون تن گندم در کشور خاطر نشان کرد: دولت تمهیدات لازم برای خرید محصول راهبردی گندم فراهم کرده است و یک هزار و ۱۰۰ مرکز به این منظور تجهیز شدهاند و محصول کشاورزان عزیز را با نرخ مصوب ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به پرداخت مطالبات گندمکاران کشور ادامه داد: در روزهای آینده بهای خرید گندم توسط دولت به حساب کشاورزان عزیز واریز خواهد شد.
آنجفی با اشاره به نقش مهم استان خوزستان در تامین امنیت غذایی کشور گفت: در سفر به استان از روند برداشت محصولات راهبردی از جمله گندم، کلزا، چغندرقند و سبزی و صیفی جات بازدید خواهد شد.
سالانه بیش از ۱۷ میلیون تن محصولات کشاورزی در استان خوزستان تولید میشود.