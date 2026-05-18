رئیس پلیس راه خوزستان با هشدار درباره حمل مسافر در قسمت بار وانتبارها در محورهای استان گفت : با وانتبارهایی که اقدام به حمل کارگر یا مسافر در قسمت عقب خودرو میکنند برخورد جدی قانونی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند با اشاره به دستور صریح دادستان دزفول برای صیانت از جان شهروندان گفت : طرح برخورد با این تخلف خطرناک در محورهای مواصلاتی شهرستان به طور جدی در دستور کار پلیس راه قرار گرفته است.
وی افزود : به همین منظور بنرهای هشداردهندهای در محورهای مواصلاتی نصب و نسبت به خطرات جانی و تبعات قانونی این اقدام اطلاعرسانی شده است.
سرهنگ حسنوند گفت : حمل افراد در قسمت بار وانتبارها مصداق بازی با جان انسانها بوده و با توجه به وقوع برخی حوادث تلخ و خسارات جبرانناپذیر در سال جاری، با رانندگان متخلف بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد و اعمال قانون خواهد شد.
رئیس پلیس راه خوزستان از رانندگان و کارفرمایان درخواست کرد ، برای حفظ جان خود و دیگران از جابجایی افراد در قسمت بار وانتها اکیداً خودداری کنند.