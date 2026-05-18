کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، کتاب‌های خود را با تخفیف ۱۵درصدی در پایگاه دیجی‌کانون عرضه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در روز‌های برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، کتاب‌های کانون پرورش فکری با تخفیف ۱۵ درصدی و ارسال رایگان در پایگاه digikanoon.ir به فروش می‌رسد.

کتاب‌های عرضه‌شده در این طرح، طیف متنوعی از موضوع‌ها از جمله داستان، شعر، هنر، فلسفه، روان‌شناسی، تاریخ، جغرافیا، علوم، دین، آموزش، طنز و سرگرمی را دربرمی‌گیرد.

انتشارات کانون همواره آثار خود را متناسب با نیاز‌های گروه‌های مختلف سنی منتشر می‌کند و در این طرح نیز کتاب‌ها بر اساس رده‌بندی سنی شامل نوزاد (+۰)، نوگام (۲+ سال)، نوباوه (۴+ سال)، نوخوان (۷+ سال)، نونهال (۹+ سال)، نونگاه (۱۲+ سال) و نوجوان (۱۵+ سال) ارائه شده‌اند.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با شعار «بخوانیم برای ایران» از ۲۶ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۴۰۵ در پایگاه book.icfi.ir برگزار می‌شود.