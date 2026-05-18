اداره کل انجمن اولیا و مربیان، دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر تهیه و توزیع لباس دانش آموزی را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در بخشی از متن این دستورالعمل آمده است ؛ با توجه به شرایط جنگی آموزش غیرحضوری و عدم استفاده دانش‌آموزان از لباس‌های دانش آموزی در ایام مذکور، شایسته است شورای مدرسه تدبیری اتخاذ کند که حتی المقدور از تغییر طرح و رنگ لباس دانش آموزی در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اجتناب شود.

