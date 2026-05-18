به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به همت هیئت زنان بیروت و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، نخستین نشست «چگونه ولیّ فقیه غایب، امت را رهبری میکند؟» از طریق بستر مجازی گوگل میت برگزار شد.
این نشست با حضور بیش از یکصد نفر از اقشار مختلف مردم، فعالان فرهنگی، دانشجویان، طلاب، استادان، علاقهمندان به مباحث فکری و سیاسی و جمعی از بانوان و آقایان از مناطق مختلف لبنان برگزار شد و فضایی صمیمی، فکری و تعاملی را برای بررسی یکی از مهمترین مباحث اعتقادی و سیاسی جهان اسلام فراهم آورد.
سید محمدرضا مرتضوی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، سخنان خود را با تبیین جایگاه رهبری الهی در جامعه اسلامی آغاز کرد و اظهار داشت که مسئله ولایت فقیه، صرفاً یک ساختار سیاسی یا اداری نیست، بلکه ادامه مسیر هدایت الهی در عصر غیبت و ضامن حفظ مسیر امت اسلامی در برابر انحرافات، فتنهها و تهدیدات جهانی است.
وی به پرسش مطرحشده درباره استمرار حضور و ایستادگی امام خامنهای (ره) در موقعیت رهبری، با وجود تهدیدها و گزارشهای متعدد پیرامون احتمال استهداف ایشان پرداخت و توضیح داد که رهبران الهی همواره در متن میدان حضور داشتهاند و همین حضور، موجب حفظ روح مقاومت، آرامش و انسجام در میان ملتها میشود.
مرتضوی تأکید کرد که منطق رهبری الهی، بر پایه مسئولیتپذیری، اعتماد به وعده الهی و عدم عقبنشینی در برابر تهدیدها شکل میگیرد.
مرتضوی با اشاره به تفاوت میان «مرجعیت دینی» و «ولایت فقیه» بیان کرد که مرجعیت، وظیفه پاسخگویی به مسائل فقهی و فردی مؤمنان را بر عهده دارد، اما امت اسلامی در عرصههای کلان سیاسی، اجتماعی، امنیتی و تمدنی، نیازمند رهبری واحد و جامعالشرایط است تا بتواند در شرایط پیچیده جهانی، مسیر صحیح را تشخیص داده و جامعه را هدایت کند.
وی افزود: اگر جامعه اسلامی فاقد رهبری واحد باشد، دچار پراکندگی، چنددستگی و سردرگمی در تشخیص اولویتها خواهد شد و دشمنان نیز از همین خلأ برای ضربهزدن به امت استفاده خواهند کرد.
مرتضوی با اشاره به اهمیت معرفت، بصیرت، حضور اجتماعی، فعالیت فرهنگی و جهاد تبیین، تأکید کرد که ارتباط با ولیّ فقیه صرفاً یک ارتباط احساسی یا شعاری نیست، بلکه نیازمند شناخت عمیق، التزام عملی و حضور مسئولانه در میدانهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و رسانهای است.
وی نقش نخبگان، فعالان فرهنگی، خانوادهها و جوانان را در انتقال مفاهیم مقاومت، تربیت نسل آگاه و تقویت هویت دینی و فرهنگی جامعه بسیار مهم توصیف کرد و از حاضران خواست تا در شرایط جنگ رسانهای و شناختی، نقش فعّالتری در عرصه روشنگری ایفا کنند.