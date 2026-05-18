به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در پی شکایت باشگاه هوادار از باشگاه خیبرخرم آباد (مهدی گودرزی، بازیکن)، باشگاه خیبرخرم آباد به پرداخت مبلغ ۹۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳ میلیارد و ۷۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت باشگاه میلاد اسفینی از باشگاه هوادار، کمیته وضعیت نسبت به خواسته خواهان حکم به بی‌حقی صادر کرد.

با توجه به شکایت صائب محبی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.