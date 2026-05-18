برنامه «تا نیایش»، با نگاهی به سبک زندگی علوی و فاطمی از شبکه تهران و «راه ماندگار»، با پخش زنده مراسم یادبود شهید علی لاریجانی، از رادیو ایران پخش می‌شود.

«تا نیایش» و «راه ماندگار»، از رادیو و تلویزیون

«تا نیایش» و «راه ماندگار»، از رادیو و تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «تا نیایش» امروز با موضوع ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) از شبکه تهران پخش می‌شود.

اجرای این برنامه بر عهده «امیرحسین سپهری» است و «حجت‌الاسلام برمایی»، کارشناس دینی، در خصوص پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و ابعاد مختلف این ازدواج تاریخی گفت‌و‌گو می کند.

همچنین در این برنامه با حضور همسر شهید «محمد مصطفوی»، سبک زندگی و نحوه شهادت ایشان روایت خواهد شد.

گزارش ویژه مردمی در این روز مبارک، ترجمه یک صفحه از قرآن کریم و معرفی کتاب از دیگر بخش‌های این برنامه است.

برنامه «تا نیایش»، با تهیه‌کنندگی مشترک «سید علیرضا طباطبایی» و «رضا محمدنیا»، کاری از گروه فرهنگ و معارف اسلامی، هر روز ساعت ۱۲:۱۵، از شبکه تهران پخش می‌شود.

آیین یادبود شهید علی لاریجانی در قالب برنامه «راه ماندگار»، امروز به صورت زنده از شبکه رادیویی ایران پخش می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ در مسجد بلال صداوسیما برگزار می‌شود.

شهید لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس اسبق سازمان صدا و سیما، ۲۶ اسفند پارسال در پی حمله دشمن به شهادت رسید.