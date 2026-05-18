پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از آغاز پویش «ولیمه مهربانی حجاج» برای حمایت از نیازمندان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرگل صحاف پویش «ولیمه مهربانی حجاج» را دعوتی صمیمانه از همه کسانی خواند که توفیق زیارت خانه خدا را یافتهاند تا با اهدای بخشی از هزینههای برگزاری مراسم سنتی ولیمه خود به نیازمندان در شادی و گرهگشایی از زندگی آنان سهیم شوند.
وی با اشاره به ریشههای عمیق و دیرینه سنت حسنه ولیمه در فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی، این سنت ارزشمند را ابزاری قدرتمند و کارآمد برای گسترش چتر حمایتی بر سر خانوادههای نیازمند و آسیبپذیر برشمرد و گفت: دعوت از حجاج برای اختصاص دادن بخشی از هزینههای ولیمه خود به این کار خداپسندانه، نه تنها موجب دلگرمی و گرهگشایی از کار نیازمندان میشود، بلکه پیام روشنی از احسان، همدلی و دستگیری از نیازمندان را در جامعه طنینانداز میسازد و میتواند سرمشق نیکویی برای همگان در راستای ترویج فرهنگ نوعدوستی باشد.
مدیرکل بهزیستی استان با تأکید بر اهمیت و تأثیرگذاری این رویکرد اظهار کرد: هر مبلغ ناچیزی که از سفرههای ولیمه به سفره نیازمندان استان سرازیر شود، نه تنها مرهمی بر زخمهای معیشتی و اقتصادی آنان خواهد بود، بلکه مصداق بارز وحدت، همبستگی و انسجام اجتماعی است و مهر و همدلی را در تار و پود جامعه جاری میسازد. این پویش، تجلی درخشان مسئولیت اجتماعی آحاد جامعه و اراده جمعی برای ساختن جامعهای پرتلاشتر، عادلانهتر و انسانیتر است.
معاون مشارکتهای مردمی ادارهکل بهزیستی آذربایجان شرقی نیز گفت: در شرایطی که برخی خانوادهها با مشکلات معیشتی، درمانی و حمایتی دستوپنجه نرم میکنند، هر میزان مشارکت خیرخواهانه میتواند بخشی از آلام آنان را کاهش دهد. بر همین اساس، از حجاج عزیز، خانوادههای آنان و همه نیکوکاران دعوت میکنیم تا با نگاه مسئولانه و با نیت خالصانه، بخشی از هزینههای مراسم ولیمه خود را به کمک نیازمندان اختصاص دهند. این اقدام، علاوه بر آثار مادی، از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز پیامآور همدلی، نوعدوستی و احساس مسئولیت جمعی است.
زهرا باقری ادامه داد: این طرح خداپسندانه به صورت مستمر در طول ایام بازگشت حجاج به استان ادامه خواهد داشت. از این رو، از همه حجاج ارجمند، خانوادههای محترم آنان و عموم شهروندان فهیم و نیکوکار استان، صمیمانه دعوت می کنیم تا با پیوستن به پویش «ولیمه مهربانی حجاج» در این حرکت ارزشمند و خداپسندانه مشارکت فعال داشته و سهمی شایسته در گسترش فرهنگ غنی احسان، همدلی و دستگیری از نیازمندان در جامعه ایفا نمایند.
وی گفت: حجاج ارجمند میتوانند با با شمارهگیری کد دستوری #۶۱۶۰*۶۶۵۵* در شبکه همراه یا واریز کمکهای نقدی به شماره کارت ۲۱۱۴-۷۹۳۴-۹۵۷۰-۶۳۶۷، در این حرکت خداپسندانه سهیم شوند و کمکهای نقدی خود را به سادگی واریز کنند.