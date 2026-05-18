وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مناسبت روز بزرگداشت خیام نوشت: این شاعر، یادآور سنتی ریشهدار از خردورزی در فرهنگ ایرانزمین است؛ سنتی که انسان را به پرسش، به درنگ در معنای زندگی و به نگریستن دوباره به نسبت خویش با جهان فرامیخواند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن پیام سیدعباس صالحی به مناسبت ۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت خیام بدین شرح است: «در جهانی که انسان معاصر بیش از هر زمان در شتاب زندگی، آشفتگی روایتها و هیاهوی روزمرگی گرفتار شده است، بازخوانی سرودههای حکیم خیام نیشابوری میتواند دعوتی دوباره به اندیشیدن، تأمل و گفتوگو با خویشتن باشد.
خیام، یادآور سنتی ریشهدار از خردورزی در فرهنگ ایرانزمین است؛ سنتی که انسان را به پرسش، به درنگ در معنای زندگی و به نگریستن دوباره به نسبت خویش با جهان فرامیخواند. در روزگاری که گاه سرعت تحولات، فرصت فهم عمیق و تأمل را از انسان میگیرد، میراث خیام همچنان میتواند برای جامعه امروز الهامبخش باشد؛ میراثی که در آن، علم و ادب، عقل و شاعرانگی، و زندگی و اندیشه، در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند.
خیام، تنها متعلق به تاریخ و گذشته ایران نیست؛ او بخشی از هویت فرهنگی زنده ماست؛ صدایی که پس از قرنها، هنوز انسان معاصر را به تأمل در زمان، حقیقت، زندگی و قدر دانستن لحظههای زیستن فرامیخواند.
اینجانب، ضمن گرامیداشت روز ملی خیام، یاد و نام این چهره ماندگار فرهنگ و اندیشه ایران را ارج مینهم و بر ضرورت پاسداری از میراث فکری و فرهنگی مفاخر ایرانزمین تأکید میکنم.»
۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام در تقویم ایران ثبت شده است و هر ساله مراسم بزرگداشت این شاعر و ریاضیدان نامی ایران در محل آرامگاهش، شهر نیشابور برگزار میشود.
خیام نیشابوری، شاعر، فیلسوف، ریاضیدان، منجم و طبیب مشهور و از بزرگان علم و ادب اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم است که بنا به اسنادی در ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ خورشیدی به دنیا آمد. حکیم ابوالفتح عمر بن ابراهیم با توجه به اینکه افکار عمیق فلسفی خود را در قالب رباعیات فصیح درآورد و ابیاتی سرود که نمونه بارزی از فصاحت و روانی و بلندی معنا باشند، به عنوان شاعری خردگرا در سراسر جهان مشهور است.