مردم غیور و ولایتمدار اسلامشهر در هفتاد و هشتمین شب عروج ملکوتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با حضوری گسترده در معابر اصلی، بار دیگر ایستادگی خود در مسیر آرمان‌های انقلاب و بیعت با رهبر معظم انقلاب را فریاد زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسلامشهر، همزمان با گذشت ۷۸ شب از حادثه تلخ و تاریخ‌ساز شهادت رهبر فقید انقلاب، شامگاه گذشته خیابان‌های اسلامشهر شاهد تجمعی بود که بوی ایثار و پایداری می‌داد. مردم این شهرستان که همواره به بصیرت و شجاعت شناخته می‌شوند، نشان دادند که فاصله زمانی، نه تنها از حرارت داغ این سوگ بزرگ نکاسته، بلکه عزم آنان را برای ادامه راه روشن ولایت صیقلی داده است.

در این اجتماع باشکوه که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان و جوانان پرشور برگزار شد، شرکت‌کنندگان با حمل تصاویری از شهید جاویدان راه حق، یاد و خاطره مجاهدت‌های بی‌بدیل رهبر حکیم انقلاب را گرامی داشتند. در این مراسم، حاضران بر تداوم راه مقاومت در برابر تجاوزگری‌های استکبار جهانی در جریان نبرد‌های اخیر تاکید کرده و آمادگی خود را برای جان‌فشانی در راه میهن اعلام داشتند.