نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت تولید ۱.۲ مگاوات برق در تهران احداث می شود
مدیرکل محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اعلام فعال بودن ۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در پایتخت، از طراحی و احداث ۱.۲ مگاوات نیروگاه جدید در ۲۲ نقطه شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛
محمدصابر باغخانیپور، با تاکید بر تداوم توسعه زیرساختهای انرژی خورشیدی در پایتخت گفت: در راستای اجرای سیاستهای توسعه انرژیهای پاک و حرکت به سمت کاهش آلایندههای زیستمحیطی، در حال حاضر ۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهر تهران فعال است و علاوه بر آن ۱.۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز در ۲۲ نقطه پایتخت در حال طراحی و احداث است.
وی افزود: علاوه بر این، احداث ۱۴ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تجمیعی ۱۶۰ کیلووات در هشت منطقه شهری شامل مناطق ۴، ۵، ۶، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷ و ۱۸ در دستور کار قرار دارد.
باغخانیپور با اشاره به روند پیشرفت پروژهها اظهار کرد: از مجموع پروژههای در دست اجرا، تاکنون ۸۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی در قالب هشت سایت تکمیل و آماده بهرهبرداری شده است.
وی همچنین از انعقاد قرارداد برای آغاز عملیات اجرایی سایر پروژهها خبر داد و گفت: قرارداد شش سایت باقیمانده نیز منعقد شده و عملیات اجرایی آنها بهزودی آغاز خواهد شد.
باغخانیپور تأکید کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی در شهر تهران، علاوه بر کمک به تأمین انرژی پاک، نقش مؤثری در کاهش مصرف سوختهای فسیلی، بهبود کیفیت هوا و تحقق اهداف مدیریت شهری در حوزه توسعه پایدار خواهد داشت.