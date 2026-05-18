مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از برگزاری روزانه چهار تا پنج رویداد فرهنگی و تخصصی در بخش جنبی نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس محمددینی مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون اظهار کرد: فضایی در گوشه سمت راست سالن نمایشگاه کتاب برای اجرای برنامه‌ها و رویداد‌های فرهنگی پیش‌بینی شده و از همه ناشران کودک و نوجوان، دعوت شده تا برنامه‌ها و رویداد‌های پیشنهادی خود را اعلام کنند.

وی با اشاره به استقبال ناشران و فعالان حوزه کودک و نوجوان از بخش ویژه رویداد‌های نمایشگاه افزود: در این بخش، انتشارات کانون امکانات لازم را برای میزبانی برنامه‌های فرهنگی و تخصصی فراهم کرده است و طی روز‌های اخیر که فراخوان اعلام شده، بیش از ۷۰ درصد جدول زمان‌بندی این بخش تکمیل شده است.

مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون، برنامه‌های این بخش را در سه محور اصلی دسته‌بندی کرد و گفت: بخش نخست، برنامه‌های ناشرمحور شامل رونمایی کتاب‌ها و جشن امضاست که ناشران مختلف برای برگزاری آن اعلام آمادگی کرده‌اند.

محمددینی ادامه داد: بخش دوم به نشست‌های تخصصی درباره چالش‌های حوزه نشر کودک و نوجوان اختصاص دارد و موضوع‌هایی مانند چالش‌های نشر، ترجمه و مسائل مربوط به تأمین مواد اولیه از جمله کاغذ، در قالب نشست‌های مباحثه و گفت‌و‌گو از سوی نهاد‌های صنفی و متولی حوزه نشر بررسی خواهد شد.

وی سومین محور این برنامه‌ها را رویداد‌های کتاب‌محور عنوان کرد و افزود: تاکنون چندین برنامه با محوریت آثار تولیدشده بر اساس کتاب‌ها و همچنین فعالیت‌های مربیان کانون که در ارتباط با کتاب و کودکان طراحی شده برای مخاطبان اجرا خواهد شد.

مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون خاطرنشان کرد: آیین جشن امضای کتاب‌های «مجموعه ۵ جلدی یک پاورقی» و «جزیره بی تربیت‌ها» در روز‌های برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان برگزار می‌شود.

محمددینی همچنین یادآور شد رونمایی از کتاب‌های «سه سین»، مجموعه ۴ جلدی «دنیای اختراعات لئو، مجموعه ۲ جلدی «یاداشت‌های غزه»، مجموعه چهار جلدی «بچه‌های آپارتمان» با حضور نویسندگان رونمایی می‌شود.

هم‌چنین کتاب‌های «موشک گم شده باقرآباد»، «در بقچه‌ات چه داری دختر ترکمن»، «از این دست»، «بزغاله‌ی عینکی» و «شکل‌سازی با حروف فارسی» از دیگر آثار جدید انتشارات کانون است که به گفته‌ی محمددینی رونمایی می‌شود.

مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری هم‌چنین گفت: رونمایی از پنج اثر کتاب‌محور در حوزه کتاب تئاتر‌ها نیز در برنامه‌های این بخش پیش‌بینی شده است.