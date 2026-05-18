پیکر استاد بابا صفر مرادی، گوینده پیشکسوت صدا و سیما، ادیب، نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه، در زادگاهش روستای گدوگانلوی شیروان به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، پیشکسوت صدا و سیما و گوینده نامدار برنامه کرمانجی مشهد و بجنورد استاد بابا صفر مرادی در سن ۸۴ سالگی به دیار حق شتافت.
صدای او برای بسیاری از مردم یادآور روزهای خوش گذشته است روزهایی که در کنار خانواده و دوستان، در دل شبهای طولانی زمستان، پای رادیو مینشستند و با صدای گرم و دلنشین ایشان، به دنیای دیگری سفر میکردند.
صدای استاد مرادی نه تنها برای نسل گذشته، بلکه برای نسلهای جدید نیز یک حسرت شیرین و خاطرهانگیز است.
استاد مرادی در ابتدای راه اندازی شبکه رادیویی اترک نیز به مدت ۲ سال در زمینه آموزش نیروها و اجرای و نویسندگی برنامهها با شبکه اترک همکاری کرد. صدای او امروز در آرم برنامه «دنگ کرمانجی» شبکه رادیویی اترک، به گوش میرسد و همچنان همچون گذشته، قلبها را به تکاپو وادار میکند.
او از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۹ در صدا و سیمای مرکز مشهد، به عنوان یکی از فعالترین تهیهکنندگان و گویندگان برنامههای رادیویی، نقش مهمی در معرفی فرهنگ و موسیقی مردم خراسان بزرگ ایفا کرد.