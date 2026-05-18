مدیرکل راه و شهرسازی گیلان از تخصیص ۸۴۶ قطعه زمین به خانوارهای مشمول قانون جوانی جمعیت در فومن، کیاشهر، شفت، املش، رودسر، منجیل، چاف و چمخاله، تولمشهر و زیباکنار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدمهدی علیزاده گفت: از ۴ هزار و ۸۹۰ خانوار متقاضی ثبت نام شده برای دریافت زمین در طرح جوانی جمعیت در سامانه «تم»، تاکنون ۲ هزار و ۳۳۹ خانوار در این طرح تایید نهایی شدهاند و ۸۴۶ قطعه زمین هم به متقاضیان تخصیص یافت.
وی افزود: خانوارهایی که فرزند سوم به بعد آنها پس از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ متولد شده و همچنین خانوارهای دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال میتوانند از مزایای تخصیص زمین رایگان در این طرح بهرهمند میشوند.
مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: به دلیل اینکه بخش زیادی از زمینهای استان حاصلخیز و کشاورزی است، هر قطعه زمین به ۲ خانوار تخصیص داده میشود.
محمدمهدی علیزاده با تاکید بر لزوم افزایش تراکم در زمینهای اختصاص یافته در طرح جوانی جمعیت، افزود: بر اساس قانون، مساحت هر قطعه زمین ۲۰۰ مترمربع در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به محل زمینهای تخصیص یافته، گفت: زمینهای تخصیص یافته در شهرهای فومن، کیاشهر، شفت، املش، رودسر، منجیل، چاف و چمخاله، تولمشهر و زیباکنار قرار دارند و مشکل تخصیص زمین در شهر لاهیجان هم به زودی برطرف خواهد شد.