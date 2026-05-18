به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مختار خانی از امحای ۱۰ تن پسماند ویژه دارویی و شیمیایی مربوط به یک شرکت دارویی خبر داد و گفت: این عملیات با نظارت کارشناسان این اداره و رعایت کامل ضوابط قانونی انجام شده است.

وی ادامه داد : در این مرحله، ۱۰ پسماند ویژه شامل داروهای تاریخ‌ گذشته و مواد شیمیایی غیرقابل مصرف، پس از طی تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم، به شیوه‌ ای ایمن و مورد تأیید کارشناسان امحا شد.

خانی افزود: پسماندهای ویژه دارویی و شیمیایی به دلیل دارا بودن ترکیبات خطرناک، در صورت دفع غیراصولی می‌ توانند تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان و منابع آب و خاک محسوب شوند و از این رو فرآیند جمع‌ آوری، حمل و امحای این مواد با نظارت دقیق کارشناسان محیط زیست انجام می‌ شود.

وی با تاکید بر استمرار پایش واحدهای پزشکی و دارویی در شهرستان تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس با همکاری دستگاه‌ های ذیربط، بر نحوه مدیریت پسماندهای ویژه نظارت مستمر دارد و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.