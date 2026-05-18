نمایشگاهی با عنوان میراث ادبی پارسی این روزها در نگارخانه استاد ذوالفنون آباده برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده گفت: نمایشگاهی با عنوان میراث ادبی پارسی با ۱۴۸ اثر هنری با شیوههای سیاه قلم، مداد رنگ، رنگ روغن، آب رنگ و خوشنویسی در نگارخانه استاد ذوالفنون این شهر به نمایش گذاشته شده است.
محمدحسین نعمت اللهی افزود: این نمایشگاه به مدت یک هفته صبح و عصر در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.