به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده گفت: نمایشگاهی با عنوان میراث ادبی پارسی با ۱۴۸ اثر هنری با شیوه‌های سیاه قلم، مداد رنگ، رنگ روغن، آب رنگ و خوشنویسی در نگارخانه استاد ذوالفنون این شهر به نمایش گذاشته شده است.

محمدحسین نعمت اللهی افزود: این نمایشگاه به مدت یک هفته صبح و عصر در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.