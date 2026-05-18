مردم ایران اسلامی در این روزها با هر توانی سعی دارند به هموطنان خود خدمت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ این روز و شبها در ایران اسلامی هرکسی با هرتوانی به میدان آمده تا گرهای حتی کوچک از کار هموطن خود باز کند.
پزشکان نیز مانند همیشه پای کار آمدهاند و زخمهای بیماران را مداوا میکنند گاهی آتش به اختیار و گاهی در قالب اردوهای جهادی در مناطق محروم نشان میدهند که انسانیت برای آنها در درجه اول است.
پزشکان ایران زمین در دورانهای سخت کشور برای اینکه هموطنان کمتر سختی را تحمل کنند هرچه در توان داشتند را در طبق اخلاص گذاشتهاند و این راه همچنان ادامه دارد.