به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علیرضا یوسفی، قهرمان مازندرانی در میدان رقابت‌های قهرمانی وزنه‌برداری آسیا، نه تنها رکورد جهان را جابه‌جا کرد، بلکه با حرکتی که از عمق جانش برخاست، نام و یاد ۱۶۸ شهید مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب را جاودانه ساخت.

ابعاد بین‌المللی این حرکت کم‌نظیر را نمی‌توان نادیده گرفت. در شرایطی که رسانه‌های غربی با سانسور هدفمند، جنایات آمریکا و اسرائیل در جنگ تحمیلی سوم را نادیده می‌گیرند، یک جوان ایرانی از قائمشهر، تریبون مسابقات آسیایی را به سنگر افشاگری تبدیل کرد.

این حرکت، دیپلماسی ورزشی را با مقاومت مردمی گره زد و چهره انسانی مظلومیت ایران را به افکار عمومی جهان مخابره کرد. رفتار این قهرمان، آیینه‌ای از وحدت ملی و پیوند نسل‌ها در ایران اسلامی است. وزنه‌برداری از خطه سرسبز شمال کشور، درد مردم جنوب را بر دوش می‌کشد و این یعنی ایران یکپارچه، در برابر تهدید‌های تجزیه‌طلبانه دشمن ایستاده است.

قهرمانان ورزشی ما امروز با همان غیرت مردان روز‌های جنگ رمضان، در میادین بین‌المللی از نام و شرافت وطن دفاع می‌کنند و این مسیر پرافتخار، چراغ راه آینده خواهد بود.

پیکار‌های وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۵ آسیا با کسب مدال طلای دوضرب و عنوان نایب قهرمانی دسته فوق‌سنگینِ علیرضا یوسفی به پایان رسید.

پیکار‌های وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۵ آسیا در گاندی نگر هند با مسابقات دسته فوق‌سنگین به پایان رسید. در این دسته علیرضا یوسفی دارنده مدال طلای المپیک جوانان، قهرمان جوانان و نوجوانان جهان نماینده ایران بود که ضمن کسب نشان طلا، رکورد دوضرب دسته فوق‌سنگین جهان را به نام خود ثبت کرد.

دارنده نشان طلای المپیک جوانان در دسته فوق‌سنگین با سونگ یونگ‌هوان و هوانگ وومن از کره‌جنوبی، گور میناسیان نامدار از بحرین، چنگ جین و گوان‌تینگ از چین‌تایپه، امیر عبدالله‌اف از ازبکستان و محمد معیدالنجار از امارات، رقابت کند.

یوسفی در مسابقات جهانی سال ۲۰۲۴ با مهار وزنه ۲۶۲ کیلوگرم در دوضرب به یکی از مدعیان اصلی دسته فوق‌سنگین جهان تبدیل شد. قهرمان قائمشهری وزنه‌برداری ایران بعد از مسابقات جهانی ۲۰۲۴ مصدوم و مدت‌ها از تمرین دور بود.

یوسفی بعد از رکوردشکنی در مسابقات قهرمانی آسیا، از پیراهن منقش به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب رونمایی کرد تا پیام جنایت جنگی آمریکایی‌ها را از رسانه ورزش به گوش جهانیان برساند. نماینده فوق‌سنگین ایران در مجموع با ثبت رکورد ۴۴۶ کیلوگرم، به مدال نقره دست یافت. در این دسته گورمیناسیان بحرینی به عنوان قهرمانی و سانگ کره‌ای در جایگاه سوم قرار گرفت.

دسته فوق‌سنگین وزنه‌برداری در ۲ دهه گذشته تغییرات زیادی داشته است. در گذشته این دسته به نام دسته به‌اضافه ۱۰۵ کیلوگرم شناخته می‌شد که حسین رضازاده با ۲۶۳ کیلوگرم رکورددار آن بود. در یک دهه پیش نیز دسته فوق‌سنگین با رقابت‌های وزنه‌برداران به اضافه ۱۰۹ کیلوگرم برگزار می‌شد که لاشا تالاخادزه با ۲۶۷ کیلوگرم حاکم بلامنازع آن به شمار می‌رفت.

اکنون نیز این دسته با رقابت پولامردان در دسته به‌اضافه ۱۱۰ کیلوگرم پیگیری می‌شود که علیرضا یوسفی نخستین رکورددار آن در دوضرب به شمار می‌رود.