یک منبع آگاه در نیروی انتظامی اعلام کرد: راننده یک خودروی شوتی شب گذشته با هدف ایجاد اختلال در تردد و نارضایتی عمومی، اقدام به ریختن میخ‌های چندپر در مسیر آزادراه تهران–کرج کرد که موجب پنچر شدن ۲۴ دستگاه خودرو شده نه ۴۰۰ تا!

یک منبع آگاه در نیروی انتظامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما البرز، گفت: راننده یک خودروی شوتی شب گذشته با هدف ایجاد اختلال در تردد و نارضایتی عمومی، اقدام به ریختن میخ‌های چندپر در مسیر اتوبان تهران–کرج از محدوده ایران‌خودرو تا وردآورد کرد که این اقدام موجب آسیب‌دیدگی لاستیک‌های ۲۴ دستگاه خودرو شد و خسارت‌هایی به اموال شهروندان وارد کرد.

به گفته پلیس در این حادثه خوشبختانه به هیچ یک از شهروندان آسیب و جراحتی وارد نشده و شناسایی و دستگیری راننده متخلف با بهره گیری از تصاویر بدست آمده در دستور کار پلیس قرار گرفت.

صبح امروز فیلمی به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شد که فیلمبردار با نشان دادن یک میخ سه گوش مدعی شده بود ساعت ۲ بامداد ۴۰۰ خودرو با این نوع میخ پنچر شده‌اند.

پلیس ادعای مطرح‌شده در این فیلم را تکذیب واعلام کرد: تعداد خودرو‌های آسیب‌دیده ۲۴ دستگاه بوده است.

به گفته پلیس مأموران انتظامی فرد متخلف را شناسایی و خودروی متواری‌شده را توقیف کردند. همچنین پرونده قضایی برای این متخلف تشکیل شده است.