در هفتاد و نهمین شب میدان داری، مردم انقلابی و وفادار آبادان و خرمشهر در لبیک به رهبر معظم انقلاب اسلامی در میدان حاضر شدند.

در هفتاد و نهمین شب؛ عزم مردم آبادان و خرمشهر برای سربلندی وطن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم شهیدپرور آبادان و خرمشهر در هفتاد و نهمین شب حضور خود در خیابان همگام با سرتاسر ایران اسلامی، تصویری استوار از همبستگی و پایمردی ملی به نمایش گذاشتند.

مردم جنوب غرب خوزستان با در دست داشتن پرچم زیبای جمهوری اسلامی و پرچم جبهه مقاومت شعار‌های استکبارستیز سردادند تا بصیرت و شور انقلابی را به دنیا نشان دهد.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم با حضور پررنگ و منسجم خود، بر تداوم مسیر ایستادگی و اتحاد و همدلی برای عبور از مشکلات اقتصادی تاکید کردند.